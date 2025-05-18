Özel: Türkiye'nin beka sorununu aşacağız

Özel, Çankaya Belediyesince Çukurambar Mahallesi'nde hizmete alınan Çankaya Gençlik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 14-28 Mayıs 2023'te yapılan Genel Seçimlerin ardından partililerin "duygusal kopuş" yaşadığını ama 5 Kasım 2023'te göreve geldikleri kurultay süreciyle kendilerine bir şans daha tanındığını belirtti.

Yaptıkları tüm çalışmalarda gençlere şans verdiklerini vurgulayan Özel, CHP gençlik kollarından gelenlerin belediye başkanlığı koltuklarında oturmalarının kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Özel, açtıkları gençlik merkezinin yeni nesle uygun olarak hazırlandığını kaydederek, diğer CHP'li belediyelerin de benzer uygulamaları hızla çoğaltacağını söyledi.

Gençlere, "yasakların yasak olduğu bir Türkiye" vadettiklerini ifade eden Özel, "Gençlere, vizesiz, yasaksız bir yaşam vadediyoruz. Türkiye'de başı sıkışan, bir beka, milli güvenlik sorunu tarif ediyor. Benim de bir 'beka sorunu' tarifim var. Bu ülkenin üzerinde herkesin gözü var. Ülkenin üzerinde herkes hayal kuruyor, plan yapıyor. Bu bir beka sorunu mu, 100 yıl önce öyleydi. O zaman birlik beraberlik içinde hep beraber bir beka sorunu varsa, dünyanın diğer ülkeleri Türkiye üzerinde olmayacak hayaller kuruyorsa, ne yapacağımızı gösterdik, evvelallah yine gösteririz." diye konuştu.

"Demokrasiye sonuna kadar sahip çıkıyoruz"

Özel, anketlere göre her dört gençten üçünün "Fırsatını bulursam, yurt dışına gitmek isterim" dediğini aktararak, "Bir ülkenin beka sorunu, dünyanın gelişmiş ülkelerinin o ülke üzerinde hayal kurması değildir. O ülkenin gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır. Biz, gençlerine başka ülkelerde hayal kurduran değil, onların gelecek hayallerini, Misak-ı Milli sınırları içine taşıyarak, Türkiye'nin beka sorununu aşacağız." dedi.

Partisinin, çok partili rejime geçen, kaybettiği seçimle yönetimi teslim eden ve bunu yerleştiren bir anlayıştan geldiğini anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Birileri demokrasiyi işine gelince binilen, işine gelince inilen bir tramvay olarak görüyor. Şimdi bu tramvaycılara karşı, o tramvaya dışından asılıp işine gelince atlayanlara karşı, tramvayın raylarını döşeyen, tramvayı memlekete getiren parti olarak bir kez daha demokrasiye sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da seçimle gelenin seçimle gittiğini, bu ülkede hem bir kez daha kurumsallaştıracağız hem bunu göstereceğiz. Hem de bunun dışında bir şeyi aklından geçirenlerin aklına alacağız hep beraber."

Konuşmasının ardından Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, milletvekilleri ve partililerle kurdele keserek gençlik merkezinin açılışını gerçekleştirdi.