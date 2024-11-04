Özel ve İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi

Geçen hafta Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör örgütü üyeliği iddiası ile görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Bugün de Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

İmamoğlu'ndan sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X üzerinden kayyum kararına tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu" ifadelerini kullanan İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz."

Özgür Özel'den ağır sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabı üzerinden kayyum kararına "Günlerdir yaşananlardan ders almayan, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız" diyerek tepki gösterdi.

Özel, paylaşımında "Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, Söylenenlere hiç kulak asmadan, Seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, Zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız" ifadelerini kullandı.