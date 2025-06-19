Özel ve Özdağ'dan ortak açıklama: 'Siyasi tutuklular serbest kalmalı'

CHP lideri Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Merkezi'nde ortak açıklama yaptı.

Tüm Zafer partililere geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, siyasi tutukluların bir an önce serbest kalması gerektiğinin altını çizdi.

Özdağ ise, tutukluluk sürecince verdikleri destekten dolayı CHP'ye teşekkür ederek, "21. yüzyılın Türkiye'sinin görünümü olmamalı" ifadelerini kullandı.

"Kimse yargılanmaktan muaf değil"

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Tüm Zafer partililere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'deki tüm siyasi tutukluların bir an önce serbest kalması gerekiyor ve elbette davalar olur. Kimse yargılanmaktan muaf değil.

* Ancak Sayın Erdoğan yıllarca yargılandı ama bir kez olsun gözaltına alınmadı.

* Cezası onaylandığında dahi cezaevine telefonla davet edildi. Şimdi kendisine yapılmayan bu muameleyi kendisinin görevini yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ya da kendisi gibi bir genel başkan olan Sayın Ümit Özdağ'a yapıyor oluşu son derece utanç verici.

* Dünün mağdurunun bugünün zalimi olmasını bu millet kabul etmiyor. Biz de kabul etmiyoruz.

* Bakalım emeklinin durumu neymiş? Daha ne söyleyeceğiz? Yani AK Partili emekli de Tayyip Erdoğan gelmeden önce 8 çeyrek altın alıyordu maaşıyla. Şimdi iki çeyrek altına düştü. AK Parti'ye oy veren asgari ücretli de 7 çeyrek altın maaş alıyorken 3 çeyrek altına düştü.

* O şimdi bizim bidon hesabından üzülmüş başka mazot hesapları yapıyor ve ben bir ülkeyi 23 yıldır yöneten kişinin benim verdiğim asgari ücretle 445 litre mazot alınıyor hesabından kıvanç değil hicap duyması gerektiğini düşünüyorum.

"Demokrasi desteği için teşekkür ediyorum"

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

* Cumhuriyet Halk Partisi'ne 5 ay hukuksuz bir şekilde rehin tutulduğum süreçte vermiş olduğunuz hukuk ve demokrasi desteği için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

* İlk günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini, Genel Başkan yardımcılarını Silivri'de beni ziyaret ederken ve destek olurken görmekten büyük bir mutluluk duydum.

* Tabii zaman zaman da hüzün verici bir ortam oluşuyordu. Çünkü bu kadar çok milletvekilini ben bir tek mecliste genel kurulda görmüştüm.

* Bu 21. yüzyılın Türkiye'sinin görünümü olmamalı ve bu düşman ceza hukuku uygulamalarından vazgeçilip anayasanın 10. maddesinin gerçekten tekrar yürürlüğe girdiği yani herkesin siyasi görüşünden bağımsız olarak eşit olduğunu belirler.