Özel ve Özdağ'dan tutuklamalara tepki: Asıl kötülüğü şehre yapıyorlar

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Özgür Özel’i CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Yarım saat süren görüşme sonrası iki başkan kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

"Asıl kötülüğü şehre yapıyorlar"

Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye dikkat çeken Özel, "CHP'nin kazanmasını hazmedemedikleri bir şehirde asıl kötülüğü şehre yapıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Tutdere'yi şehrin istediğini hatırlatan Özel, "Şehir Abdurrahman Tutdere'nin adaylığını söke söke aldı. Gelen tüm heyetler 'Bu şehir kararını verdi' dediler. Tutdere aramızda mizah konusu oldu. Abdurrahman demek, Adıyaman'a bir şey istemek demek" ifadelerini kullandı.

"Kim parayla bu sevgiyi inşa edebilir?"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a yönelik sevgiye de dikkat çeken Özel, "Ya adamla yan yana geziyorsun, tezahürattan sıra sana ancak geliyor. Kim parayla bu sevgiyi inşa edebilir? Bu süreçte galiba parti için vallahi en hayırlısı oluyor. Gitsinler Adıyaman'a, Adana'ya Tutdere'nin, Karalar'ın yokluğunu anlatsınlar. Hep biz anlatıyorduk, şimdi AK Parti anlatsın" diye konuştu.

"Kaçarsa da kurtulursunuz"

Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili iddiaların sorulması üzerine de şöyle konuştu:

“Bu meseleyle hiçbir bağı olmadığı halde Muhittin Başkan’a tutuklama verilmesi tam bir fırsatçılık. Cumhuriyet tarihi boyunca Antalya’yı iki kez üst üste hiçbir belediye kazanamamış, 25 milyon kişiye hizmet beklenen bir yer orası. Ve hangi belediye başkanı olursa olsun bir sonraki döneme memnuniyet taşıyamamış, istisnası Muhittin Böcek. Turizmci de, turist de, millet de memnun. Yüzde 50 oyla bir daha seçilmiş.

Temmuz’un başında sezonun tam ortasında, büyük bir koordinasyonun gerektiği, hiç olmazsa geçen seneki başarının tekrarının gerektiği bir yerde tutuklu yargılama. Çok bir tedbir istiyorsan yurtdışına çıkış yasağı koy. Antalya’yı bırakıp nereye kaçacak Muhittin Böcek? Kaçarsa da kurtulursunuz. Zaten siz başarılı belediye başkanlarının başarılı işlerinden rahatsızsınız. Bırakın kaçacaksa Muhittin Böcek kaçsın, Zeydan Karalar kaçsın, Ekrem İmamoğlu kaçsın. Siz de kurtulun. Bu tutuklama iki kez üst üste kazandı diye hazmedemedikleri bir şehre cezadır, Türkiye’ye de büyük bir kötülüktür."

"Anayasa'nın 10. maddesinin askıya alınması anlamına geliyor"

Özdağ açıklamasında CHP'ye desteğini sürdüreceğini belirterek "İktidara farklı, muhalefete farklı hukuk olmaz" dedi. Özdağ ayrıca CHP'nin kazandığı belediyelere yönelik operasyonların Anayasa'nın 10. maddesinin askıya alınması anlamına geldiğini söyledi.

Zafer Partisi Saraçhane'deki mitinge neden katılmadı?

CHP'nin geçen hafta Saraçhane'de düzenlediği mitinge "katılmama talimatı" da tepki çeken Özdağ, kararın yüksek 'provokasyon ihtimali' nedeniyle alındığını belirterek şöyle konuştu:

"Bir provokasyon öngörümüz vardı. Bundan dolayı parti teşkilatlarının katılmamasını yazılı olarak istedim. Daha yeni Kayseri'de yatıştırmaya çalıştığım olaylarla ilgili savcılığın göz göre göre mahkemeyi yanıltıcı bilgi verdiği bir ortamda her şeyi yazıya geçirerek kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Yine de bir provokasyon girişimi oldu. Şükürler olsun büyümeden sönümlendi ama iki gencimiz yaralandı. Biri kafasından biri bıçaklanarak yaralandı."