Özel yurtlara da zam sınırı geldi

Hüseyin GÖKÇE

Okul açılışının yaklaşmasıyla birlikte kiralık ev bulunamaması ve kira artışları tartışmaları yoğunlaşırken, yüksekögretim öğrencilerine barınma hizmeti verme şartları belirlendi. Buna göre özel barınma hizmeti veren kurumların ücretleri, (Yİ-ÜFE+TÜFE)/2’den 5 puan fazla artırılabilecek.

Devletin niteliklerine karşı düzenlenen miting ve boykota katılan öğrenciler, yurtlardan çıkarılacak.

Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmeti Yönetmeliğine göre, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden, yükseköğrenim öğrencilerine barınma yerleri açılamayacak. Yönetmelik kapsamında; yurt, pansiyon veya apart türünde barınma hizmeti verilebilecek.

Yurt için en az 30 öğrenci, pansiyon için en az 20, apart için ise en az 10 öğrenci kapasite şartı aranacak.

Kurum çalışan ve yöneticilerinde, 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olma yanı sıra devlete karşı işlenen suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör gruplarına mensubiyet veya iltisak-irtibatı olmama şartı aranacak.

Barınma hizmeti veren kurumlar her yıl 1 Temmuz-15 Ağustos arasında yangın, elektrik tesisatı gibi konularda yetkilendirilmiş kuruluşlara kontrol ettirilecek.

Kurum bahçelerinde baz istasyonu bulunamayacak, alkollü içki servisi yapılan yerlerin girişi bağımsız olsa bile barınma yerleriyle aynı binada olamayacak.

Barınma yerlerine; anlamlı, amacına uygun, milli ve manevi değerlerini temsil eden Türkçe isimler verilebilecek. Bunlara; ülke, millet, kıta, yabancı kurum ve kuruluş isimleri verilemeyecek.

Ücret enflasyon kadar artacak

Barınma hizmeti veren kurumlarda takip eden yıla ilişkin ücretler her yıl Temmuz ayında ilan edilecek. Ücretler (YİÜFE+TÜFE)/2 + 5 puan oranında artırılabilecek. Öğrencilerden en fazla 1 aylık ücret karşılığı depozito alınabilecek.

Ücreti iki ay ödemeyen çıkarılacak

Bu kurumlarda barınacak öğrencilerde; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından mahkûm olmama şartı aranacak. Barınma ücretini iki ay üst üste ödemeyen öğrencinin kurumla ilişkisi kesilecek.

Boykotlara katılmak yasak

Yönetmelikle birlikte öğrencilerin kayıtlarının silinmesine yönelik koşullar da belirlendi. Buna göre, barınma hizmeti alan öğrenciler, devletin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylem düzenlenmesini teşvik edemeyecek, bunlara katılamayacaklar.

Sosyal medyada diğer kurum ve öğrenciler yanı sıra kamu kurumlarına hakaret edemeyecekler.

Sınavlara katılmak için barınma ihtiyacı duyan öğrenciler, durumlarını belgelendirmek şartıyla kurumlarla geçici olarak barındırılabilecekler. Geçici barınmalardan alınacak aylık ücret, il müdürlüğüne bildirilen aylık ücretten yüksek olamayacak.

Her öğretim yılı başında daha önce hiç disiplin cezası almamış öğrenciler arasından biri asıl diğeri yedek olacak şekilde ve gizli oyla öğrenciler tarafından bir öğrenci temsilcisi seçilecek.

Yurtlarda kahvaltı hizmeti zorunlu olacak

Yurtlarda sabah kahvaltısı verme zorunlu olacak. pansiyon ve apartlarda ise beslenme hizmeti zorunluluğu bulunmuyor. Üniversite kampüsü içerisinde barınma hizmeti verilen kurumlarda barınan öğrencilere sunulan beslenme hizmetinin öğrencilerin kampüs içinde ulaşabileceği bir uzaklıkta olması halinde bu hizmet kurum binası dışında verilebilecek. Kurumun kapalı bölümleri 22 derece (eksi, artı 2) olacak şekilde ısıtılacak.