Özel'den 3600 ek gösterge tepkisi: Üç maddelik kanun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Özel konuşmasında şunları söyledi:

"Dün yoğun bir çalışmadan sonra Paris İklim Anlaşması nihayet Meclis’ten geçti ve Resmî Gazete’de yayınlandı. 6 yıl boyunca, bu anlaşmanın Meclis’te görüşülmesini istemiştik. Karşı taraf, adeta duvar gibiydi ama dün beş partinin ortak imzalarıyla 48 saat bile beklemeden geçmesi sonra özel kuryelerle götürülüp imzalanması sağlandı. Bu kadar acilse ki bizce acildir, 6 yıldır bekletenler, bunu niye yaptılar? Dertleri sıcak para, 3 milyar Euro’luk destek. Ağacın yeşilinden değil, doların yeşilinden etkilendiklerini belli ettiler. Bu uyarıyı yapa yapa dilimizde tüy bitti, nihayet Meclis’ten geçerek yasalaştı.

"İki günde bir, bir milletvekili kaybediyorsunuz"

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunu artık kronikleşti. Etrafında, kendisine sürekli methiyeler düzen dalkavuk kadrosunun yanlışları, müştereken ülkeyi bir felakete sürüklüyorlar. Gerçeklerden kopmuşlar. Yaptıkları her açıklama ya yalan, ya iftira, ya saldırı. CHP, HDP’nin sufleleriyle siyaset yapıyormuş; İYİ Parti HDP’nin isteğiyle cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmiş. Son İstanbul seçimini kaybeden, tekrarlatan ve daha beter yenilen birisi söylüyor. Şimdi karşısındaki yüzde 75’e gavurun kılıcını sallama gibi tabiri kullanacak kadar kötülük halinden, kötülüğün zihne, zihnin devlete hakim olmasından bahsediyoruz. Eskisinin yarısı kadarlar, kopmalar sürüyor. Her şeyi denediler, hiçbir şey işe yaramadı, erimeye devam ediyorlar, iftira ve hakarete devam ediyorlar. Böyle devam ederlerse hükümeti devraldıkları koalisyon ile dalga geçiyorlardı, aynısıyla siyaset sahnesinden çekilecekler. Türkiye insanının, Türk insanının hak ettiği bir durum değildir. Böyle yapmaya devam etsinler ama tavsiyem var. Bu parlamentoda muhalefet yapayım diyorsanız, bir an önce seçimi yapın. Öyle noktaya gelecek ki çok korktuğunuz soruşturma komisyonlarını Millet İttifakı bulacak. O yüzden vatandaş için erken değil derhal seçim. Yüce divanlar kurulursa, bakanlar yargılanırsa diye çok korkuyorsunuz ya iki günde bir, bir milletvekili kaybediyorsunuz. Bir an önce seçimi size de tavsiye ediyoruz.

"SGK’nın açığı, Kılıçdaroğlu dönemindeki açığın yüz katı"

Kemal Bey’in SSK’yı batırdığını iddia ediyor. Şimdiki SGK’nın açığı, Sayın Kılıçdaroğlu dönemindeki SSK açığının yüz katıdır. Kemal Bey döneminde bir toplu iğne kaybolsa, şimdiye kadar çarşaf çarşaf yazılmaz mıydı? 20 yıldır araştırıyor, bir çöp bulamıyor. Araştırılmadığı kadar çok araştırılmış, alnının akıyla çıkmış. Hala konuşuyor. O zaman hodri meydan. Gelin Kemal Kılıçdaroğlu ile A Haber’e çıkın. Kemal Bey tek başına gelsin. Arkanızda tüm bürokrasi, kıymet verdiğiniz danışmanlarınız gelsin. Senin döneminde yaşananları karşılıklı konuşun. Adalet ve Kalkınma Partisi’ni yöneten akıl; bir ay, 20 gün, 15 gün kala Kemal Bey’i TV programına davet edecekler. Aynı Binali Yıldırım’ın gittiğini görünce ‘haydi’ demesi gibi. Ama o gün iş işten geçmiş olacak. Cesaretiniz varsa.

Bakan Muş'un açıklaması

Tayyip Erdoğan talimat vermiş, ‘fiyatlarla ilgileneceğiz.’ Piyasalarda tedirginlikler oldu. Mehmet Muş, ‘doğrudan fiyatlara müdahale edilemez’ demiş. Sayın Bakan, sen bunu niye bize söylüyorsun? Bakanlar Kurulu’nu topluyorsunuz ya. Orada söyleyeceksin. ‘Utandırmayayım’ derseniz, baş başa söyle.

"Listeyi yayınlamadığı için millet dünyanın vergisini kaçırıyor"

Uzlaşmayla çıkan kanun. Malta’da vergi yüzde 2, Türkiye’de kurumlar vergisi yüzde 20. Off-shore şirketler kuruyorlar. Türkiye’den kârsız çıkarıyor, oradan kârı bindiriyor. Bunları ilan edersen, yüzde 30 da vergi alırsan, bunlar alınmaz. Yapması gereken listeyi yayınlamadığı için millet dünyanın vergisini kaçırıyor. Rönesans, iki off-shore kurmuş. Dünya kadar milyon dolar götürmüş, o yüzden burada vergi vermemiş. Zorlanınca bir şey itiraf ettiler, ‘biz 1 milyar TL bağış yaptık Türkiye’den birine.’ Bunu açıklamıyor. Adam 16 milyar kamu ihalesi alan şirketin biri. Bu isimle ilgilenmek bizim sorumluluğumuz. Bize bu ismi vereceksiniz. Eğer bu isim ilan edilmezse, bu şüphenin altında, bu ülkeyi yöneten herkes kalır. Neden bu bağış, vergi cennetinden yapılıyor? Neden kurumlara değil, gazilere, şehit ailelerine değil birine bir milyar TL?

3600 ek gösterge

Biraz önce Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları ile konuşurken dönmüş, onu söylüyor, bunu söylüyor. Bir özür gerekiyor. Ben yorgunluktan, üzgünlükten, endişeden, sanrıdan, çünkü bu kadar yorgunluk, üzgünlük ve endişe, seçim gidiyor diye, yönetim gidiyor diye, bu kadar endişe sizin algınızı kabartmış, sanrılar görüyorsunuz. Gördüğünüz sanrı şu sonucu vermiş. İsmail Kahraman ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu karıştırdınız dün. ‘Anayasa’nın ilk dört maddesi gitsin’ diyen sizin iki dönem önceki Meclis Başkanı’mız. Çabalama kaptan, kurtaramazsın. 3600 ek gösterge. En çok vaat edip tutmadığı vaat. ‘İnşallah 2022 sonuna kadar hazır olacakmış.’ Yahu ne hazırlığı? Güya hukuku alt yapı. Üç maddelik kanun. 15 dakikada yazarım. Neyi söylüyor biliyor musunuz? ‘Seçim yapılınca, yarın yapılırsa yarın, 2022’de erken seçim var’ diyoruz, 2022 sonunda alırsınız, CHP gelirse verir.’ Yine vermeyecek. Söz verdi, yine vermeyecek, ‘CHP gelir, 3600’ü verir’ diyor. Fahrettin Altun’a soruyorsanız, ondan şüphe yok ama halkın, devletin memuru bu zamlardan memnun değil."