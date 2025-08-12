Özel’den Bahçeli’ye: Çağrısı kıymetlidir, yargılama safhasına geçilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gazi ve şehit yakınları dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyaretinde Meclis'teki komisyona katılma kararlarının gerekçesini açıklayan Özel, “CHP, ‘yokum’ dese en büyük alkışı alır. Ama biz yarın daha fazla kan akmasın diye eleştiriyi göğüslüyoruz. Milletten gizli herhangi bir pazarlık yapılmaması, kimseden bir şey saklanmaması ve şehit aileleri ile gazilerin üzülmemesi için o komisyonda yer alıyoruz” dedi.

“Kimseyi komisyonu terk etmekle tehdit etmiyoruz”

Özel, komisyondaki varlıklarının bazı çevrelerce eleştirildiğini hatırlatarak, “Biz kimseyi komisyonu terk etmekle tehdit etmiyoruz. Elbette hepimizin zorlanacağı, fedakârlık yapacağı süreçler olacak. Ama biz orada olmazsak şehit ve gazilerin beklentileri göz ardı edilebilir” diye konuştu.

Polis ve askerlerin sorunlarının çözümüne yönelik kanun tekliflerinin Meclis’te olduğunu belirten Özel, “Terörsüz Türkiye için yapılacak düzenlemelerde en çok söz hakkı olan kesimler, bu vatan için canını verenlerin aileleridir” dedi.

Bahçeli’nin mesajına olumlu yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’nin ağırlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması” yönündeki açıklamasına da değinen Özel, “Bahçeli’nin çağrısını kıymetli buluyoruz. MHP’nin genel başkan yardımcılarının da bir süredir sağduyu çağrısı yapan açıklamaları vardı. Adli tatilin bitmesiyle iddianame verilmeli ve yargılama safhasına geçilmeli” dedi.

“AK Parti’nin iç hesaplaşması”

Özel, yargıda yaşananların siyasi hesaplaşma boyutu taşıdığına dikkat çekerek, “İşin içine para, tehdit, şantaj karıştı. İnsanlar çocukları ve eşleriyle tehdit ediliyor. Bu, AK Parti’nin kendi iç hesaplaşması. Bunu biz değil, AK Partililer söylüyor” dedi.

“Ne atın izi ne itin izi belli”

Yaşananları “felaket” olarak nitelendiren Özel, “Ne atın izi ne itin izi belli. Devlet Bey’in çağrısı kıymetlidir. Hukuk sistemini perişan ettiler. Bir an önce iddianameler hazırlanmalı, yargılama safhasına geçilmeli” ifadelerini kullandı.

Yargı sürecine sert eleştiri

Özel, yargıdaki siyasi etkilerden ve hukuksuzluklardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, “Bir savcı, hedefini Ekrem İmamoğlu’nu aday yapmamak olarak belirlemiş. Gizli tanıklar, sabahın köründe atılan yalanlar, WhatsApp yazışmaları… İşin içine para, tehdit ve şantaj karıştı. Bu, AK Parti’nin kendi iç hesaplaşması” diye konuştu.