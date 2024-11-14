Özel’den CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalara sert tepki: 'Suç yoksa uydurun' talimatı verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediyelere yönelik İçişleri ve Adalet bakanlıkları tarafından yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama iddiaları nedeniyle açılan soruşturmalara değinen Özel, “CHP’li belediyeler için ‘Suç bul, bulamadıysan uydur’ talimatı verildiğini biliyoruz” diyerek, CHP belediyelerini itibarsızlaştırma çabası olduğunu ileri sürdü.

Özel, yıllardır AK Partili belediyelerin ödemediği SGK prim borçlarının CHP’li belediyelerden topluca faiziyle istendiğini ve bunun belediyeleri zor durumda bırakmak için yapıldığını belirtti. CHP’li belediyelerin SGK borçları ve çeşitli harcamaları gerekçe gösterilerek soruşturma açıldığını ifade eden Özel, bunun asıl amacının siyasi bir hamle olduğunu savundu.

Kamu görevlerine yönelik de uyarıda bulunan Özel, siyasi amaçlı operasyonlara alet olunmaması gerektiğini vurguladı. Özel, “Var olan suçu ortaya çıkarın, ancak sizi talimatlarla suça bulaştırmak isteyenlere de dikkat edin” diyerek, kamu çalışanlarının devlete değil, bir siyasi partiye hizmet etmemesi gerektiğini söyledi.