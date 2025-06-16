Özel'den 'İmamoğlu duruşması' sonrası sert açıklamalar

Bugün bilirkişi davasında hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu için savcılık 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istedi. İmamoğlu ise savunmasında, "Üç kez seçimi kazandığım için buradayım, Cumhurbaşkanı adayı olduğum için buradayım. Bu bir yargılama değil, cezalandırmadır" dedi.

Dava, 16 Temmuz'a ertelenirken, duruşmayı yerinde izleyen ve ardından da İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özel sert mesajlar verdi.

"Hiç olmazsa mağduruz"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İşin mağdur tarafındayız. Bu işin mağduru olmaktan daha kötüsü faili olmaktır. Çünkü o zaman arabasını park eden komşunla yüz yüze geldiğinde ne diyeceğini bilemezsin. Hiç olmazsa mağduruz.

Çok büyük bir korkunun, çok büyük bir endişenin ifadesi. Bu tükenmekte olduklarının son sayfaya geldiklerinin ispatıdır. Muhaliflerine zulmeden, muhalifini susturan, muhalifini hapseden, rakibinden korkup onun diplomasını iptal edenler bunu tükendikleri için, bittikleri için, sona geldikleri için, kaybettikleri için yapıyorlar.

Turpun büyüğü artık söylenmez oldu

Turpun büyüğü diyorlardı artık söylenmez oldu. Çünkü turpun büyüğü dediği gün esas gizli tanığın gidip ifade verdiği ortaya çıktı.

Bugün yeni bir yalan uyduruluyor. Milletimize bu kötülüğü şikayet ediyoruz."