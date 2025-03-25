Özel'den İmamoğlu'na ziyaret: Bu bayram iktidarla bayramlaşmayacağız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp; pazar günü "yolsuzluk" soruşturması iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki partili bir heyetle, sabah saat 09.30 sıralarında İmamoğlu'nu ziyaret etmek için cezaevine geldi. İmamoğlu, Özel görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Maalesef Silivri'deyiz. Son seçimlerin birinci partisinin genel başkanı biraz önce Silivri'de, dünyanın en tanınmış metropolüne 3 kez belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu ve iki değerli belediye başkanını, Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettim. Grup toplantısına yetişmek için diğer belediye başkanlarını ziyaret edeceğim.

* Türkiye'yi yönetenler adına utanıyorum. Onlar bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar.

* Bu bayram AK Parti ve MHP'li seçmenle bayramlaşmaya geliyoruz. Bu bayramda muhalefetle bayramlaştık, iktidarla bayramlaşmayacağız. Bu bayram 81 il, 973 ilçe, tüm köylerde 15,5 milyon neferi bayramlaşacak.

*Durmuyoruz, şaşırtmaya, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz.

