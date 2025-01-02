Özel'den 'İmralı' süreci yorumu: Meclis'te şeffaf yürütülmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyetinin görüştürülmesine yönelik çağrının ardından, parti yetkilileri geçen günlerde İmralı Adası'na giderek Öcalan'la görüştü.

Bugün de DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van milletvekili Pervin Buldan ve Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. DEM Partililerin Bahçeli'yle görüşmesi bekleniyor.

CHP'nin tavrını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Manisa programı kapsamında Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Özel burada DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin sorusunu yanıtladı.

CHP lideri, sürecin şeffaf yürütülmesinin önemini belirterek şunları söyledi: "Ne varsa onun için her zaman hazırız. Bunu bugün söylemiyoruz, yıllardır söylüyoruz. 'Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı' diyoruz. 'Açık, şeffaf yürütülmelidir' diyoruz. İki partinin birbiriyle kurduğu çıkar ilişkisi gibi süreçleri geçmişte çok acı bir şekilde deneyimledik. Onun için Meclis odaklı, kimsenin dışlanmadığı, toplumsal mutabakata dayanan bir süreç yürümesi lazım diyoruz."

Şehit ailelerini işaret etti

Özel, şehit ailesi ve gazilerin güvencesinin CHP olduğunu belirterek, "Ben bir tek şey söylüyorum, toplumsal mutabakat çok önemli. Bunun için de ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım. Onların 'olur' dediği sürecin içinde olurum. Onların yüreğini yaralayacak, sanki evladını boşuna kaybetmiş hissiyatı yaratacak, onlarda bir aldatılmış duygusu yaratacak bir şeyin içinde olmayız" dedi.

Özel, şehit aileleri ve gazi derneklerinin ziyaret ettiğini belirterek "Kendilerini tedirgin hissediyorlar ve güvencelerinin bizim ifademiz olduğunu söylüyorlardı." diye konuştu.