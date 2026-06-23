Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Tarihi çağrıda bulunuyorum

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultay tartışmalarının gölgesinde üçüncü kez Meclis kürsüsünden önemli mesajlar verdi.

Özel, Kılıçdaroğlu'na tarihi bir çağrıda bulunduğunu belirterek, "Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazım" dedi.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Partimizi ve ülkemizin geleceğini hedef alan bütün saldırılara rağmen bugün yine sizlerle milletimizin Meclisindeyiz. Baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz.

Geçen hafta 81 ilden gelen delege imzalarımızı CHP'nin butlan yönetimindeki genel merkezine götürdük. 1004 delegemizin iradesini temsil eden ıslak imzaları götürdüler. Onu düşelim bunu düşelim dediler, 833 resmiyet kazanan imza teslim edildi o günden bu yana kurultayı bekliyoruz.

Tedbir kararı kurultaya engel değil

Tedbir var, kurultay yapamayız diyorlar. Delege imzasını alıp İlçe Seçim Kurulu'na bildirmek görevleri ama bununla ilgili bir sürü zorluk çıkarmak asıl niyeti gösteriyor.

Kendilerine imzalarla birlikte, geniş bir dosya teslim ettik. Alanında önde gelen hukukçuların görüşü, tedbir kararının kurultaya engel olmadığını gösteren görüşlerini de aktardık.

O gün Kemal Bey'e oy verenlerden yaklaşık 570'i bugün kurultay yapılsın diye oy verdi. Bu arkadaşları tekrar çağırdık biz önceki kurultayda. İradelerini ortaya koydular. Kemal Bey salonda oturuyordu. O kurultayın kapanışında delegenin iradesini göstermesini bütün salonla Kemal Bey ayakta alkışlıyordu.

Bu ayıptan derhal kurtulması lazım

Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazım. Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum."

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