Özel'den salgın sorusu: İngiltere’nin pişman olduğu sürü bağışıklığı yöntemi mi tercih edildi?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

Özel, Koca’nın üç gün önce Giresun’da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Salgın geri dönmemek üzere gündemimizden çıkıyor. Bu elbette tedbirsiz hareket edeceğimiz anlamına gelmez. Artık tedbir kişisel. Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil." sözlerini anımsattı.

Eczacı olan Özgür Özel, Türkiye’de resmi verilere göre son bir haftada 605 bin 730 COVID-19 vakası tespit edildiğini, bu sebeple bin 291 yurttaşın yaşamını yitirdiğini ve sadece bir haftada vaka sayısının yüzde 23 oranında arttığını belirtti.

“BAKANIN AÇIKLAMALARI KAMU ELİYLE YENİ ÖNLEMLERİN ALINMAYACAĞI OLARAK YORUMLANMIŞTIR”

"Kamu eliyle yeni önlemlerin alınmayacağı olarak yorumlandı"

Özel, “Tüm bu resmi verilere karşın Sağlık Bakanı’nın COVID-19 kaynaklı ölümleri küçümseyen ve normalleştiren konuşması tepki çekmiştir. Sağlık Bakanı’nın bu açıklamaları vaka ve ölüm sayılarının artırılmasına göz yumulacağı ve kamu eliyle yeni önlemlerin alınmayacağı olarak yorumlanmıştır. Özellikle risk grubundaki vatandaşlarımız açısından bu durumun kaygı verici olduğu açıktır. Dünya genelinde vaka sayısı düşerken, Türkiye’de bu sayıların tam tersi biçimde artış göstermesi bir yönetim sorununa işaret etmektedir.” dedi.

Özel, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin aşı çağrılarını da anımsattı.

Özel’in, Sağlık Bakanı Koca’ya yönelttiği sorular şöyle:

“-Türkiye’de son bir haftada görülen COVID-19 vaka ve ölüm sayıları artmış olmasına karşın, salgının gündemden çıkacağına yönelik açıklamaları yapmanızın bilimsel dayanağı nedir?

-Vaka ve ölüm sayılarının artışına paralel olarak almayı düşündüğünüz yeni bir tedbir bulunmakta mıdır?

-COVID-19 ile mücadele kapsamında aşılamaya çocuk yaş gruplarının da eklenmesi düşünülmekte midir? Bugüne kadar çocukların aşılanmamış olmasının sebebi nedir?

-Kapalı ortamlarda yapılacak toplantılara kısıtlamalar getirilmesi, uzaktan çalışmanın teşvik edilmesi gibi kararlar alınması gündemde midir?

-Henüz aşılanmamış ya da eksik doz aşılanmış vatandaşların aşıya teşvik edilmesine yönelik bir önlem alınacak mıdır?

-COVID-19’un toplumda yayılmasını engelleyebilecek aşı dışında tarama, test, izolasyon gibi yöntemlere başvurulacak mıdır?

-Türkiye bu tedbirsizlik paketiyle İngiltere’nin çok pişman olduğu ve terk ettiği sürü bağışıklığı yöntemini mi tercih etmiştir?

-Grip nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında kaç kişi yaşamını yitirmiştir?” (ANKA)