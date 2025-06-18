Özel'e saldıran Tengioğlu için istenen ceza belli oldu!

Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi çıkışında CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu (66) hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Selçuk T.’nin olay tarihinde kaldığı otelden ayrıldığı, Taksim civarındaki bir otelde kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanı'na doğru yürümeye devam ettiği ve Atatürk Kültür Merkezi önüne geldiği aktarıldı.

Şüpheli Tengioğlu’nun AKM önünde 3 saat beklediği, bu sırada Özel’in tören alanına giriş yaptığını gördüğü, tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı ve tören bitimine doğru Özel’in yüzüne tokat atmak suretiyle darp ettiği kaydedildi.

Eyleme katılan başka kişi yok

İddianamede, şüpheli Tengioğlu’nun şu aşamaya kadar yapılan tüm incelemelerde herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespitinin yapılamadığı, hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerine göre diğer araştırmalara göre başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanmadığı kaydedildi.

4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İddianamede Tengioğlu’nun ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tengioğlu ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini, AKM çıkışında Özel'i gördüğünü ve bir anlık öfkeyle saldırdığını söylemişti.