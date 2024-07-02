Özelleştirme kapsamındaki Antalya'daki bir taşınmazın satışı onaylandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'ndeki 7 bin 514 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, 90 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.