Özgener TUSAŞ'a yapılan saldırıyı kınadı: Kenetlenmek zorundayız

İzmir Ticaret Odası Yönetim kurulu Başkanı Mahmut Özgener, dün TUSAŞ'a düzenlenen saldırıyı kınadı.

Özgener'in açıklaması şöyle:

"İzmir Ticaret Odası olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesisleri'ne yapılan terör saldırısını kınıyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’inci yılını kutlamaya hazırlandığımız günlerde gerçekleşen bu hain saldırıya verilecek en güzel cevabın, tarihimizden aldığımız güç ile birbirimize kenetlenmek olduğuna inanıyoruz.

Ülkemize zarar vermeye çalışanlar dün olduğu gibi bugün de cevabı çok net ve açık bir şekilde alacaktır. Devletimiz ve milletimiz bu oyunlara asla gelmeyecektir.

Kurtuluş mücadelemizden aldığımız ilhamla, her zamankinden daha güçlü bir şekilde mücadele edecek, zor günleri atlatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."