Özgür Çelik duyurdu: CHP’nin yeni miting adresi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri hız kesmeden sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bir sonraki mitingin Bahçelievler Haznedar Meydanı’nda yapılacağını duyurdu.

17 Eylül’de Bahçelievler’de

Çelik’in açıklamasına göre miting, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da gerçekleştirilecek. Mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediye başkanları ve çok sayıda partili katılacak.

“Adaletsizliğe susmuyoruz”

Mitingin duyurusunu sosyal medya hesabından yapan Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Adaletsizliğe susmuyoruz. İrademiz ve geleceğimiz için biriz, birlikteyiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz.”

Katılım çağrısı

CHP yönetimi, Bahçelievler mitinginin de önceki buluşmalar gibi geniş katılımlı olmasını bekliyor. Partililere “birlik ve dayanışma” mesajı veren mitingin, siyasi gündemde önemli bir yankı uyandırması bekleniyor.