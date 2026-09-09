Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı!
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar'daki seçimlerin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddialarıyla soruşturma başlattı.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Üsküdar'daki seçimlerin ardından YENİ Parti'nin iki yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'ye yönelik "tehdit" ve "hakaret" iddiaları inceleniyor.
Soruşturma kapsamında Çelik'in ifade vermek üzere çağrılması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ