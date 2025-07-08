CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken bugün bir sıcak gelişme daha yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı. Bu durum sonrası "Özgür Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli" soruları hızlanmaya başladı.

Özgür Çelik kimdir?

1981 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Özgür Çelik, iletişim alanında başladığı akademik yolculuğunu, İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve ardından Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları yüksek lisans programlarıyla sürdürdü.

Eğitim alanında faaliyet gösteren bir kurumun 20 yılı aşkın süredir kuruculuğunu ve yöneticiliğini yapan Çelik, siyasi kariyerine 2015 yılında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nda Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak adım attı. 2018 ve 2019 yıllarında yapılan ilçe kongrelerinde iki kez üst üste CHP Bahçelievler İlçe Başkanı seçildi.

8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde partililerin desteğiyle CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, bu görevini halen sürdürmektedir.