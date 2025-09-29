Google Haberler

Özgür Çelik mazbatasını teslim aldı

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik, 24 Eylül’deki Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yeniden CHP İl Başkanı seçilmesinin ardından bugün mazbatasını alarak yeniden CHP İstanbul İl Başkanı oldu.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül’de verdiği kararla görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik, 24 Eylül’deki Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde yeniden CHP İl Başkanı seçilmesinin ardından bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nda mazbatasını aldı.

Mazbatanın teslimiyle birlikte Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı oldu.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na gelen Çelik, burada kendisini bekleyen partililerce karşılandı.

Ancak mazbata teslimi, imza yetkisine sahip isim İlçe Seçim Kurulu’nda değil Çağlayan’da bulunduğu için Çelik mazbatasını 1 saat bekledikten sonra alabildi.

