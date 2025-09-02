İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, bugün görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 10 yönetici hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen CHP İstanbul İl Kongresi iddianamesini kabul etti.

İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı son seçimlerinde "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanmıştı.

İddianamede yer alan isimler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.

Birleştirme talep edildi

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Başsavcılığı, savcılığa yapılan ihbar üzerine CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma yürütüldüğü ve 10 şüpheli hakkında 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan hazırlanan iddianamenin 72. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve dava açıldığı belirtildi.

Ayrıca, soruşturma kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" ve "seçimlerin yapılması" maddeleri kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne birleştirme talepli davaname düzenlendiği belirtildi.

Öte yandan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına verdiği ara karar dosyasıyla savcılık tarafından hazırlanan davanamenin birleştirme talebini İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin değerlendireceği öğrenildi.