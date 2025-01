Özgür Demirtaş 'Gitti canım arkadaşım' diyerek duyurdu: Prof. Dr. Atakan Yalçın hayatını kaybetti

Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri ortaya çıkmaya başladı.



Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın faciada hayatını kaybettiği ifade edildi.



Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Dünya gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın yangında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Prof. Dr. Demiralp'in X mesajı şöyle:

* Koç Üniversitesi’nden eski mesai arkadaşımız, sonrasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Atakan Yalçın’ın Bolu'da meydana gelen otel yangınında kızı ile birlikte hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Atakan Hoca’ya ve kızına Allahtan rahmet, kalanlarına sabırlar diliyorum.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da X hesabından yaptığı paylaşımda “Gitti canım arkadaşım, gitti” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Atakan Yalçın kimdir?

Atakan Yalçın, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) derecesini 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi’nden; Finans Doktora derecesini ise 2002 yılında Boston College’dan aldı.

2000 yılında Brandeis Üniversitesi ve 2003-2004 yıllarında Boston College’da ziyaretçi öğretim üyesi, 2004-2012 yılları arasında da Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

2012’den itibaren de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görev yapıyordu.

Finansal Yönetim, Portföy Yönetimi, Finansal Modelleme ve Türev Ürünler üzerine dersler veren Dr. Yalçın’ın Finansal Ekonomi alanında yaptığı araştırmalar Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi alanının önde gelen dergilerinde yayınlandı.