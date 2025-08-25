Özgür Demirtaş lokma hayrı yüzünden az daha karakolluk oluyordu! Bakın şikâyetçi kim çıktı?

Sosyal mecraları en aktif kullanan isimler arasında yer alan finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dün başından geçen ilginç iki hadiseyi takipçileriyle paylaştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş annesinin yazlıkta ilkokula başlayan torunu için lokma döktürdüğünü ifade etti.

Lokma hayrı biterken de sahildeki evlerinin önüne Jandarma’nın geldiğini ve “Şikayet var. Karakoldan izin alınması lazım” dediğini aktardı.

Jandarma'ya şikâyet eden kim?

Bunun üzerine kimin şikâyetçi olduğunu araştırmaya başlayan Demirtaş, ortaya çıkan manzarayı “Kimmiş biliyor musunuz” diyerek şu sözlerle anlattı:

- Şapur Şupur lokmaları yiyen bir vatandaş. Sıraya girip kase kase lokma almış, yerken de şikâyet etmiş.

Bu hadisenin ardından çıkardığı sonucu da takipçileriyle paylaşan Özgür Demirtaş, “Bu ülkedeki fesatlık dünyanın hiçbir yerinde yok” yazdı, şikâyetçi vatandaşı ise “Küçük dünyanın küçük insanı” olarak nitelendirdi.

'Aaa denizden Özgür Demirtaş çıktı'

Sabancı Üniversetesi Finans Kürsüsü Başkanı Özgür Demirtaş yazlıkta aynı gün içinde yaşadığı bir başka olayı da “Bizim ülke vallahi çok değişik. Hem kötü hem de çok iyi yanları var” ifadesiyle aktardı.

Yanına oltasını alarak 1500 liralık şişme botuyla denizde açıldığını ve dalgalar çıkınca çok açıldığını fark edip geri dönmek istediğini söyleyen Prof. Dr. Demirtaş, yanına kurtarmak için birilerinin yanaştığını anlattı.

Kurtarmak için gelenlerin kendisini sesinden tanıdığını ve “AAA denizden Özgür Demirtaş çıktı” diye tepki gösterdiklerini belirten ünlü ekonomist, “Şakalarının ardından teknede sohbet muhabbet bir gün geçti. Ben de alabora olmaktan kurtuldum” yazdı.