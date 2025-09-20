Özgür Demirtaş’tan Lvbel 5 isimli şarkıcıya ‘dilenci’ benzetmesi

Lvbel C5 takma ismiyle tanınan rap müzik şarkıcısı Süleyman Burak Bodur, katıldığı bir programda ünlü popçu Mustafa Sandal’ı eleştirdi.

Sandal’a yönelik “Sen kime ne anlatıyorsun? Bana laf atıyorsun. Cevap verince ben laf atmış gibi köpürüyorsun. Sadece öyle konuşurlar” dedi.

“Onların devri bitti. Onun Arabası Var gibi şarkılar yapıyorsun" diyen Lvbel C5, “Eskiler turşu oldu” ifadesini kullandı.

Lvbel C5’ın bu sözleri sosyal medyayı aktif kullanan finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın tepkisini çekti.

Prof. Dr. Demirtaş, Lvbel C5'a yönelik “Kırmızı ışıkta arabamın önüne atlayıp camları elindeki pis süngerle silip, sonrasında dilenecek izlenimi veriyor” dedi.

Mustafa Sandal - Lvbel C5 polemiği nasıl başladı?

İki şarkıcı arasındaki polemik Mustafa Sandal’ın Harbiye konserinde yaptığı bir espriyle başladı.

Sandal, sahnede “Bir ara düşündüm, ‘Miyav Miyav’ diye şarkı yapsam mı diye… Sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ dedim, içime sinmedi” sözleriyle genç rapçilerin tarzına gönderme yapmıştı.

Bu çıkış, Lvbel C5’in “Havhavhav” şarkısına üstü kapalı bir eleştiri olarak yorumlandı.