Özgür Demirtaş'tan öğrencilere: Kötü bir üniversiteye gideceğinize üniversiteye gitmeyin
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Türkiye'nin yakından tanıdığı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, öğrencilere seslenerek, “Üniversitelere gitmeyin” ifadesini kullandı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Üniversitelerin eğitim kalitelerinin tartışıldığı şu günlerde, öğrencilere seslenen Demirtaş 'Üniversitelere gitmeyin' ifadesini kullandı.
"Kötü bir üniversiteye gideceğinize üniversiteye gitmeyin" çağrısı yapan Demirtaş, "4 yılınızı boşuna harcamayın" ifadesini kullandı.
Demirtaş'ın paylaşımı şçyle:
"Sevgili Öğrenciler:
Kötü bir Üniversiteye gideceğinize Üniversiteye GİTMEYİN. Türkiye’deki Üniversitelerin BÜYÜK çoğunluğu kötü. Boşuna 4 yılınızı harcamayın. Beni dinleyin YAPMAYIN. Gelecekte Üniversitelerin çoğuna gerek kalmayacak. Sadece EN İYİ %10’luk kesim işe yarayacak."