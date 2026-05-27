Özgür Karabat'tan araç iddialarına yanıt: Partinin parasıyla alındı

CHP’de, iki lüks araç üzerinden başlayan tartışma sürüyor. Araçlardan birinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında itirafçı olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alındığı, diğerinin ise eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait olduğu iddia edilmişti.

Tartışmaların ardından açıklama yapan Özgür Karabat, söz konusu araçların parti bütçesiyle alındığını savunarak, araçlara ilişkin faturaların bulunduğunu belirtti. Karabat ayrıca, araçlardan birinin 2022 yılında doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kullanıldığını ifade etti.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Genel Merkezimizdeki iğrenç araç görüntülerinden sonra iki kelam etmek farz oldu:

-İki araç da partinin parasıyla alınmıştır, faturaları mevcuttur.

-Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve

kullanılmıştır. O aracı oraya koyanlar bunu bilmeyecek kadar cehalet sahibidir.

-Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Erdoğan Toprak, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır.

-Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!”