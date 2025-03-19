Özgür Özel: 23 Mart'ta sandık başında olacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Özgür Özel, katıldığı Halk tv canlı yayınında İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Özel'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

• Birden çok soruşturma var. 4 gün sonra CHP'nin ön seçimi var. Adayımız İmamoğlu'na bu sabah gözaltı yaptılar. Bu iş tam pazara yapılacak şekilde yapıldı. Biz anklatlere baktığımızda CHP'nin birinci parti olduğunu görüyoruz. Kimi anketlerde 20 puan fark var. İmamoğlu'nun Erdoğpan'ı yeneceği görülüyor. İmamoğlu, Erdoğan'ın kendisinin gösterdiği adaylara karşı 4 kez yendi.

• İmamoğlu'nu beceriksiz göstermeye çalıştılar ama İmamoğlu buna rağmen kazandı. İmamoğlu'nun Erdoğan'ı yeneceğine ben yüz inanıyorsam o bin inanıyor. O hep İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanıyor diyor. Bunun için yapıyorlar. Millet ülkeyi kimin yöneteceğine kendi karar verecek. Sandıkla gelen birisi sandıkla gitmeyi kabul etmiyor. Şu anda Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıyadır.

"Bu millet sandığını vermez"

• Bu millet sandığını vermez. Ne zaman devlete karşı millet kazanır. Bütün süreçlerde 15 Temmuz dahil. Ben buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bütün darbeler iktidarla yapılır. Bütün dünya ana muhalefetin gözüne bakan 'sen bu işin neresindesin?' diye. Ben darbeye karşı demokrasiyi savunacağız dedim. Sen bugün yapılan darbenin neresindesin? AKP ve MHP'ye soruyorum siz bu darbenin neresindesiniz. Sizin Kenan Evren'den ne farkınız var? Pazar günü kurulacak sanığa darbe yapıyorsunuz. Yazıklar olsun size.

"Mezarda da olsak o sandıklar kurulacak"

• Biz mezarda da olsak insanları sandığa davet ediyoruz. Hayatta da mezarda da olsak o sandıklar kurulacak bu darbecilere hesap sorulacak. Üyemiz olmayanları da sandıkların kurulacağı yerlerde bekliyoruz. Darbe o gün sizeydi. Ben sizin tarafınızdaydım. Ne tarafta yer alacaklar.

• Milletin seçme hakkını elinden almaya çalışanlar en sonunda hesap verirler. Ekrem Başkan da partimiz de milletimize emanettir.