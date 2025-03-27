Özgür Özel açıkladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu

CHP lideri Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın açıklaması yaptı.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiğini ve aday gösterilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.

Özgür Özel, İmamoğlu'nun 23 Mart günü yapılan seçimlerde 1.653.887 oy alarak CHP sandıklarında birinci, dayanışma sandıklarında aldığı 13.844.070 oyla birlikte toplamda 15.497.957 oy alarak ön seçimin galibi olduğunu hatırlattı.

CHP Parti Meclisi ve Meclis Grubu’nda yapılan oylamalarda da İmamoğlu'nun adaylığının oy birliğiyle kabul edildiğini kaydeden Özel, 132 milletvekilinin tamamının kapalı oylamada İmamoğlu’na oy verdiğini kaydetti.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

* Tüm üyelerimizle üyelerimizin kararıyla bir önseçim kararı almıştık.

* Partimizin tüzüğü gereğince milletvekili grubumuz en az 20 milletvekili önerebiliyordu.

* Çok sayıda milletvekilimizin önerisiyle aday adayı unvanını kazanmış olan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart günü yapılan seçimlerde 1.750.000 üyemizden 1.653.887'sinin oylarını aldığı CHP sandıklarında ve 13.844.070 vatandaşımızın oyunu aldığı dayanışma sandıklarıyla toplam 15.497.957 oy alarak ön seçimin galibi olmuş ve kullanılan neredeyse geçerli oyların tamamıyla aday olarak grubumuza bildirilmek üzere Parti Meclisimizde bugün oylanmış.

"Aday gösterilmesi kararlaştırıldı"

* Parti Meclisimizdeki tüm üyelerin oybirliğiyle milletvekili grubumuza önerilmiş. Biraz önce milletvekili grubumuzda 3 kişilik tasnif komisyonunun tasnif ettiği kapalı oylamanın sonucunda 134 milletvekilinden birisi tedbirli olarak disiplinde olan arkadaşımız oy kullanmaya gelmemiştir.

* Bir arkadaşımız da sağlık sebebiyle tedavi görüyordur, burada değildir.

* 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını kapalı oylamada alarak Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır.