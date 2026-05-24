Özgür Özel açıkladı: Geri gelmek üzere çıkıyoruz

Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, emniyet ekiplerinin tahliye işlemleri kapsamında CHP Genel Merkezi'ne giriş yapmasının ardından binadan ayrıldı.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışanı yapıyoruz"

Parti binası önünde açıklamalarda bulunan Özel, yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışanı yapıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm. Ancak baba ocağını geri alınmak üzere çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bize Meclis’teki odamız yeter"

Açıklamasında Meclis'e yürüyeceğini belirten Özgür Özel, "Meclis’e yürüyorum. Bundan sonra durmak yok. Kaybedenler geride kalsın. Daha önce de söyledim. Bu parti kurulduğunda bir genel merkez binası yoktu. Savaş meydanlarında askeri çadırların içinde kuruldu. O fikir öyle olgunlaştı. Meclis kurulduktan sonra da ilk genel merkezi Birinci Meclis’in içindeydi. Hala daha orada mevcut. Bize Cumhuriyet Halk Partisi’ni büyütmek için, iktidar yapmak için bina lazım değil. Bize yürek lazım, mücadele lazım. Bize Meclis’teki odamız yeter. Mücadeleyi Birinci Meclis’te olduğu gibi Meclis’ten başlatıyoruz. Elbette partimizi geri alacağız. Elbette genel merkezimizi geri alacağız. Elbette baba ocağını geri alacağız. Ama o güne kadar da sokaktayız, meydandayız. Başımızı sokacak bir yer ararsak Meclis’tir. Benim Türkiye'de 83 tane makam odam var. Bunlardan bir tanesini bıraktık. Bir tanesi Meclis’te, 81 tane de ilde il başkanlığı var. Her bir ilde benim makam odam, makam masam var. Birini geride bıraktım. 82.’sine doğru yürüyorum."