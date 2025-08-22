Özgür Özel açıkladı! Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı.

Özel, yaptığı açıklamada, "Gazze'de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı ve orada yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" dedi.

Özel, partilerin grup başkanvekilleriyle görüşecek

CHP lideri, partinin grup başkanvekillerinin önümüzdeki günlerde diğer siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"En yüksek imza sayısıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmak arzusundayız. Bu görüşmeleri birkaç gün içinde yapıp pazartesi günü gerekli resmi başvuruyu Meclis Başkanlığı'na yapmayı düşünüyoruz. Meclis'in oturması, bu meseleyi enine boyuna konuşması, Filistin'e nasıl sahip çıkacağına hep birlikte karar vermesi ve bizce Meclis bu konuda yol almadan, mesafe almadan da yeniden kapanmamalıdır. Meclisin çalışmalarına devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz."