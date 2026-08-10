Özgür Özel açıkladı: Yeni Parti'nin 'Çerçeve Yasa' kararı belli oldu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 'Terörsüz Türkiye süreci' kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin görüşmelerinde partisinin düzenlemeye 'evet' oyu vereceğini açıkladı. Sürecin yönetilme biçimini eleştiren Özel, yasaya ilişkin çekincelerine rağmen 'milletin barış hakkının' önünde durmayacaklarını söyledi.

'Çözüm adresi Meclis’tir dedik'

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Özel, sürecin başından itibaren Meclis’i çözüm adresi olarak gördüklerini belirterek, kurulan komisyona katıldıklarını ve çalışmalara katkı sunduklarını ifade etti.

Özel, konuşmasında, "Bu meselenin çözüm adresi Meclis'tir dedik. Komisyon kurulduğunda katılım gösterdik. Bütün sabotajlara rağmen masada kaldık. AK Parti ve diğer partiler ile birlikte bazen aynı masada buluştuk, bazen ayrıştık ama yapıcı katkımızı esirgemedik. Komisyon raporuna katkı verdik, imzamızı koyduk" ifadelerini kullandı.

Süreç yönetimine eleştiri

Sürecin büyük bir özensizlikle yönetildiğini savunan Özel, müzakerelerin kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü ve toplumsal bir meselenin ikili müzakere ortamına sıkıştırıldığını söyledi.

Yasaya karşı çıkmak için gerekçeleri bulunduğunu ancak bunu barış beklentisinin önüne koymayacaklarını belirten Özel, "Bu yasaya 'hayır' deme hakkına en çok biz sahibiz ama bu hakkı, milletin barış hakkının önüne koymayan da bizleriz. Komisyonda masadan kalkmadık. Çünkü o masa milletin barış umutlarının masasıdır" ifadelerini kullandı.

"Bu yasaya evet diyeceğiz"

Konuşmasının devamında partisinin çerçeve yasa teklifine ilişkin kararını açıklayan Özel, iktidara değil millete güvenerek hareket edeceklerini söyledi.

Özel, kararını şu sözlerle duyurdu:

"İktidara değil ama milletimize güvenerek, bu metne değil ama partimizin duruşuna ve vekillerimizin duruşuna güvenerek, bu metne kefil olmadan ama barışın sorumluluğunu taşıyarak, iktidarın hesabına karşı durarak ama Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım, tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz."