Özgür Özel: 'Acil olarak çiftçinin borçları silinmeli'

CHP’nin Mersin'de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenledi. Mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel, don felaketinde çiftçilerin büyük kayıplar yaşadığını belirterek, "Acil olarak çiftçinin borçları silinmeli, faizleri affedilmeli, anapara 5 yıla bölünmeli ve çiftçinin rahat bir nefes alması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Çiftçiler rahat bir nefes almalı"

Özel'in don felaketiyle yaptığı açıklamalardan satur başları şöyle:

* Acil olarak çiftçinin borçları silinmeli, faizleri affedilmeli, anapara 5 yıla bölünmeli ve çiftçinin rahat bir nefes alması sağlanmalıdır.

* Oysa Ziraat Bankası bırakın faiz silmek, faiz üstüne faiz bindirmek, temerrüt faizleriyle çiftçiye yüklenmek ve çiftçiye haciz yapmakla meşguldür.

* Ülkeyi yönetenler bunu yapmazken bir talimatlarıyla Doğan Medya Grubu'nu, Demirören Grubu'na Ziraat Bankası'ndan verdikleri 800 milyon krediyle peşkeş çekti birileri. O tüpçü sizin yerinize krediyi çekti. O tüpçü bu krediyi ödemedi. İki kere faizleri silindi, iki kere yapılandırdı, onda birini bile ödemedi.

İBB'ye yönelik operasyonlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2. dalga gözaltıları da eleştirdi.

Özel, "İstanbul’da yapılan gözaltı operasyonlarına da tepki gösteren Özel, “İstanbul’un muhafızlarını gözaltına alarak şehri depreme karşı savunmasız bırakıyorlar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bayrak çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "19 Mayıs'a kadar evlerde, iş yerlerinde, köylerde, şehirlerde, arabalarda, telefonlarda Türk Bayrağımız olsun. Milli egemenliğimizin sembolü her yerde olsun" çağrısını hatırlatan Özel, şu açıklamalarda bulundu:

"Ekrem Başkan "23 Nisan'da bayrak asalım, 19 Mayıs'a kadar bayraklar balkonlarda kalsın." demişti. Mersin'de bayrakları görüyorum. Ekrem Başkan'ın 19 Mayıs'a kadar bayrak asma çağrısını hep birlikte tekrar ediyoruz.

Türkiye'yi bayraklarını 19 Mayıs'a kadar balkonlarında tutmaya davet ediyoruz. Mersin bugün gözün alabildiği, televizyonun çekebildiği yerin ötesine kadar dolu ve ay yıldızlı al bayraklarla.

Türkiye'nin beraberliğinin, birliğinin, bütünlüğünün garantisi ay yıldızlı al bayraklarımızla. Buradan Silivri'yi selamlıyoruz. Buradan Türkiye'nin tüm cezaevlerindeki siyasi tutsakları selamlıyoruz ve inanıyoruz ki, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."