Özgür Özel: Bu darbe püskürtülecek

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Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti yönetimine ve bazı disiplin süreçlerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin örgüt iradesiyle yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, milletvekillerinin disipline sevk edilmek istenmesini eleştirdi ve "atanmışlar" ile "seçilmişler" vurgusu yaptı.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ak Parti tarafından 'Butlan' atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar…

Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır.

Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir.

Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar.

Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir.