Özgür Özel: "Bugün iktidara çok yakın isimler o gün Gezi'deydi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İzmir'deydi. Belediyelerin SGK borçlarına dikkat çeken Özel, yaklaşık 2 milyar lirasına el konulan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin aksatılmaya çalışıldığını ifade etti.

"Sorun o güne değil, bugüne dair"

Menajer Ayşe Barım'ın gözaltı sürecine de vurgu yapan Özel, "12 yıl önceki Gezi Parkı protestolarına katılım üzerinden gözaltına alınıyor. O gün katılan ve bugün tutumu aynı şekilde devam eden kişiler de sorguya çağrılıyor. Yoksa bugün iktidara çok yakın isimler o gün gezideydi. Hiçbirine kimsenin bir şey sorduğu yok. Demek ki sorun o güne dair değil, bugüne dair" ifadelerini kullandı.

Bu soruşturmayla ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında 5 kişilik bir hukukçu milletvekili heyetini görevlendirdiklerini aktaran Özel, süreci dikkatle takip edeceklerini sözlerine ekledi.

"Aynı acıları yaşamamak için Meclis çalışmak zorunda"

Grand Kartal Otel'de yangının çıktığı gün Bolu'ya gittiğini ve olay yerinde bakanlardan bilgi aldığını söyleyen Özel, gelecek hafta Meclis'te olayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceklerini belirtti ve ekledi: "Böyle bir facianın mazereti olamaz, burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Önümüzdeki hafta Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Mevzuatta ne eksik var, yetkilerde ne eksiklikler var? Bir yerlerde bir şeyin aksadığı kesin. O yüzden bir daha bu acının yaşanmaması için bütün yetki paylaşımları, bütün aksayan noktalar ne varsa üzerinde Meclis'in çalışması lazım."

Yangınla ilgili oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmasını ve süreci dikkatle takip ettiklerini belirten Özel, "Adalete müdahale olduğunda, bu müdahalenin karşısında dururuz" diye konuştu.