Özgür Özel, CHP grup toplantısı öncesinde vatandaşlara seslendi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

CHP'nin bugün saat 13.30'da gerçekleştirilecek TBMM grup toplantısı öncesinde mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa yine mahkeme kararıyla CHP yönetiminden uzaklaştırılan Özgür Özel'in mi konuşma yapacağı büyük merak konusuydu.

Toplantı saati yaklaşırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş' "Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan sağduyulu bir yaklaşım göstermesini istedi.

Bu çağrıya karşılık Kemal Kılıçdaroğlu X hesabından, saat 14.00'te bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere CHP Genel Merkezi'nde olacağını duyurdu.

Partinin Meclis Grup toplantısını gerçekleştirecek olan Özgür Özel ise toplantı öncesinde TBMM'nin Dikmen Kapısı önünde bekleyen vatandaşlara seslendi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"CHP’ye karşı, kendi seçtiği genel başkanına ve milletvekillerine karşı yargı girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez daha şanlı Meclis’in kapıları önünden püskürttünüz.

Siz olmasaydınız, baba ocağımıza bir pazar sabahı saat 7'de, partinin sokağından bile geçmemesi gereken kişiler bugün de Meclis kapısına dayanacak, sanki CHP'nin misafiriymiş gibi içeri sokulup grup toplantısını sabote edeceklerdi.

Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinize minnet duyuyorum. Partinin iktidar yürüyüşünden asla taviz vermeyeceğimi, asla ve asla teslim olmayacağımı, asla ve asla sizi mahcup etmeyeceğimi bilmenizi isterim.

Ben grup toplantısından Türkiye'ye sesleneceğim."