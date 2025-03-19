Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ile görüştü: Eninde sonunda milletin dediği olacak

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı kararına tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde Dilek İmamoğlu ile görüşen Özel, "Erdoğan İBB Başkanlığı'ndan indirildiğinde onu da doğru bulmadık. CHP ona anayasa değişikliği ile başbakanlık yolunu açtı. Hep 'milli irade' diyordu. Milli iradeyi şu an tanıyan yok. Eninde sonunda milletin dediği olacak" ifadelerini kullandı.

"23’ünde ben nerede olursam olayım, o sandık mutlaka kurulsun"

Ekrem İmamoğlu ile en kötüsüne hazırlandıklarını belirten Özel "10 gün önce Ekrem Başkan, ‘Başkanım, 23’ünde ben nerede olursam olayım, o sandık mutlaka kurulsun’ dedi. Yani 23’ünde nerede olacağının bir garantisi olmadığını hissettiği halde, bu meseleye duyduğu inancı ifade etti" dedi.

'Biz hızlandıkça onlar hızlanıyor'

İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da gözaltı kararının 'doğrudan darbe girişimi' olduğunu belirterek, “Dün akşam itibariyle, diploma iptal oldu deyip, resmen anayasayı askıya aldılar. Hiç kimsenin bir güvencesi yok. Bu iktidarı halkın belirlememesi için, geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar. Ne zamandan beri erken seçim, ön seçim kararı alındı; biz hızlandıkça onlar hızlanıyor, biz hızlandıkça onlar hızlanıyor” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, görüşmenin ardından Saraçhane'de gerçekleştireceği konuşma için hareekte geçti.

"Eninde sonunda millet kazanır!"

Sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş yok tek başına! Türkiye bu siyasi darbeye teslim olmayacak. Hep beraber direneceğiz. Tüm vatandaşlarımızı 19 Mart darbesine karşı durmak için saat 14.00’te il ve ilçe başkanlıklarımıza davet ediyoruz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir, Eninde sonunda millet kazanır!"