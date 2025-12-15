Özgür Özel duygularına hakim olamadı: Bu, nasıl bir sınav?

Kanser ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 14 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 37 yaşındaki Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı hem Manisa'da hem de CHP'de büyük üzüntü yarattı. Acı haberin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm programlarını iptal ederek Manisa'ya geldi.

Durbay'ın ailesine başsağlığı dileyen, 6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Özel duygularını güçlükle ifade ederken şu açıklamalarda bulundu:

"Durbay ailesi bugün bir evladının kaybıyla yanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi 6 ayda iki evladının kaybıyla. Ben önce kardeşimin, şimdi de evladımın kaybıyla sınanıyorum. Yani nasıl dayanılır ne olur? Gerçekten zor. Burası benim doğduğum ilçe.

Bu nasıl bir acı bu, nasıl bir sınav?

Gülşah burada çocuk yaşından beri koşturan birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun hayal bile edemeyeceği rüyası gerçek oldu. Bu ilçeye belediye başkanı oldu. Aynı Ferdi'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi. Ferdi'nin güzel hikayesi 15 ay, Gülşah'ın neredeyse 2 yıl sürdü. Yani bilmiyorum bu nasıl bir acı bu, nasıl bir sınav? Nasıl dayanacağız? Bilmiyorum. Bütün Manisa'nın başı sağ olsun."

Cenaze programı belli oldu

Gülşah Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00'da Şehzadeler Belediyesi önünde bir tören düzenlenecek. Hatuniye Camiinde öğle namazında helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılınacak olan Durbay, doğup büyüdüğü Koldere Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Gülşah Durbay'ın ailesi taziyeleri Koldere Mahallesi'ndeki evlerinde kabul edecek.