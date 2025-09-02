Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi: '2 Kasım'da sandığı koysun...'

CHP lideri Özgür Özel, CHP İstanbul Kongresi'nin iptal edilmesine ilişkin karardan önce verdiği bir röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulundu.

Özel, görevinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (iBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine başka aday gösterebileceklerini belirtip, "2 Kasım’a sandığı koysun, istediği şartlarda gidelim. Bu sene Kasım’da yapsın ya da seçim kararını alarak, yani baharda yapılacağını ilan etmek şartıyla baharda da yapsa olur" ifadelerini kullandı.

"Yeter ki seçim yapsın"

Özgür Özel, Bloomberg'e verdiği röportajda, CHP’ye kayyum atanması halinde erken seçim talebine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Yeter ki seçim yapsın. Ben çünkü yapılacak seçimi her şartta kazanacağımıza inanıyorum. Şunu söylüyorum; ne istiyorsun? ‘Seçim yapmak için Özgür Özel partinin başında olmasın.’ Ben partinin genel başkanlığından istifa edeyim. ‘Ekrem İmamoğlu aday olmasın, ben onun diplomasını iptal ettim.’ Tamam Ekrem Başkan da olmasın başka aday gösterelim. 2 Kasım’a sandığı koysun, istediği şartlarda gidelim. Bu sene Kasım’da yapsın ya da seçim kararını alarak, yani baharda yapılacağını ilan etmek şartıyla baharda da yapsa olur."

"Seçilmemiş birinin CHP'yi yönetmesi mümkün değil"

Özel, "delegelerin seçmediği bir ismin partiyi yönetemeyeceği" hatırlatmasına ise şöyle yanıt verdi:

"Partinin yani kurultayda seçilmemiş birinin Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetmesi mümkün değil. Benim söylediğim şu; Tayyip Erdoğan’ın korktuğu biz isek birimiz aday değil, birimiz partinin başında değilsek sorun yok o zaman. Ben partinin resmen başında olmayabilirim ama kampanyanın başında zaten olurum. ‘Partiye kayyım atacağım, partiyi karıştıracağım, seçime gideceğim.’ Her şartta yeneriz."

"Gelsin, erken seçim yapsın"

Özgür Özel, destekleyecekleri erken seçim için son tarihe ilişkin ise şunları söyledi:

"Erdoğan’ın görev dönemi beş yıl, tam 2,5 yılı bu sene Kasım’a geliyor. Şimdi Erdoğan bir beş yıl daha istiyorsa, gelsin erken seçim yapsın. 2,5 yıl benden, 2,5 yıl ondan, matematik basit. Bunun dışındakini, ben doğru bulmuyorum diye söyledim. Ben hala aynı noktadayım. Erdoğan’ın, kendisi için avantaj olabilecek bir tarihte, bizim kapımıza geldiğinde geri döneceğini bilmesini isterim.

Hesaplarını ‘CHP her şartta benim istediğim seçim tarihine destek verir’ diye yapmasınlar, böyle bir lüks yok. Bunu söyleyeyim. Ama gelecek sene geldi, bu tarihte seçim olmadı, vatandaşın, milletin sorunları ortada ve bir erken seçim teklif ediliyor. O anda o şartları yeniden değerlendiririz. Ama biz diyoruz ki, gel 2 buçuk yılını bitirince gidelim, millet seni seçiyorsa 2 buçuk yıl daha kazan. Yok millet bizi seçiyorsa bırak git, milletin yakasından düş diyoruz."

"İmamoğlu'nun adaylığını sonuna kadar zorlayacağız"

Özel'e Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünün kesilmesi halinde alternatif isimleri destekleyeceği açıklaması da hatırlatıldı. Bu durumda kendi adaylığının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin ise şu açıklamaları yaptı:

"Biz Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını hukuk mücadelesiyle de siyasi mücadeleyle de sonuna kadar zorlamak durumundayız. İmamoğlu bir kişinin ya da bir partinin adayı olmaktan çıktı. Adaylığı için 15,5 milyon kişi oy kullandı. Bunların 2 milyona yakını CHP’li 13,5 milyonu parti üyesi olmayan kişiler. Ekrem Başkan'ın dediği gibi adaylığının önü bu tür hamlelerle kesilirse elbette CHP’nin bir adayı olacak. Hepimiz de onu destekleyeceğiz. Benim duruma gelince, ben partinin genel başkanının, özellikle Sosyal Demokrat bir partide doğrudan kendisinin aday olması ya da tek seçici olmasını doğru bulmuyorum.

Aday değişecekse bunu bu kararı yine ben vermeyeceğim. Ama burada da seçimi kazanacak bir aday olması lazım. Burada partinin genel başkanının süreci yöneten kişi olması normaldir ama kendisinin adaylığı objektifliğini ortadan kaldırır. Bunun için ben kendi adaylığımı bir seçenek olarak ortaya koymaktan ilk günden beri kaçındım, kaçınmaya da devam edeceğim."