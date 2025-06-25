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Özgür Özel erken seçim için tarih verdi

Millet İradesine Sahip çıkıyor mitingleri kapsamında Büyükçekmece'de Kent Meydanı'nda konuşma yapan Özgür Özel, 2 Kasım tarihini işaret ederek erken seçim çağrısı yaptı.

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Özgür Özel erken seçim için tarih verdi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde Büyükçekmece'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Şimdi Erdoğan'a sesleniyorum. Benim adayım belli. Sandığı istiyoruz. Oyumuz belli, oyun belli. 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı. Seni yüzde 29 ile orada oturtmam. Milletten kaçamazsın. Cesaretin varsa hodri meydan getir sandığı" diyerek erken seçim çağrısında bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ