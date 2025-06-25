Özgür Özel erken seçim için tarih verdi
Millet İradesine Sahip çıkıyor mitingleri kapsamında Büyükçekmece'de Kent Meydanı'nda konuşma yapan Özgür Özel, 2 Kasım tarihini işaret ederek erken seçim çağrısı yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde Büyükçekmece'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Şimdi Erdoğan'a sesleniyorum. Benim adayım belli. Sandığı istiyoruz. Oyumuz belli, oyun belli. 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı. Seni yüzde 29 ile orada oturtmam. Milletten kaçamazsın. Cesaretin varsa hodri meydan getir sandığı" diyerek erken seçim çağrısında bulundu.