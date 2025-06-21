Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir’i üniversite sınavında yalnız bırakmadı

Yüz binlerce öğrenci, üniversite hayali için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) bugün ter döküyor.

Veliler, bu zorlu sınavda öğrencileri yalnız bırakmazken; CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 9 Haziran’da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’e destek oldu ve üniversite sınavında onu yalnız bırakmadı.

Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e eşlik ederek sınavın yapılacağı okula birlikte gitti.

Nehir Zeyrek'e söz vermişti

Özel, Nehir Zeyrek'in babasını kaybettiği ilk andan itibaren "Sınava beni kim götürecek?" dediğini, kendisinin de 'Babanın yerine ben seninle sınava geleceğim' aktarmıştı.

Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı'nın ilk günü evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, hastanedeki tedavisinin 3. gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.