Özgür Özel görevi Kılıçdaroğlu'ndan devralacak

CHP'de 13 yıldır genel başkanlık görevini aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, bu görevi bugün Özgür Özel'e teslim edecek.



Özgür Özel'in genel başkanlığı almasıyla CHP'de yeni bir dönem de başlamış olacak. Partinin 8. Genel Başkanı ünvanını alan Özel'in ilk sınavı yerel seçimler olacak.

Parti Meclisi (PM) ile ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak olan Özgür Özel, üyelerin görüşlerine başvurarak "A takımı" denilen Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) oluşturacak.

Yeni MYK geniş kapsamlı olacak

Özgür Özel'in yeni MYK'sinin geniş kapsamlı olacağı ve her alana bir atama yapacağı belirtiliyor.



Yeni MYK'nin 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak ilk toplantısına başkanlık edecek Özel, salı günü de genel başkan olarak ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.