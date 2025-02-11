Özgür Özel grup toplantısında konuştu: Ön seçim, Belediyelere yönelik operasyonlar, Şaibeli kurultay açıklaması...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Belediye bakanlarına yönelik operasyona tepki gösteren Özel, "Bu sabah 2 belediye başkan yardımcımız gözaltına alındı. Aday olurken temiz belgesi verdikleri, 10 aydır suç işlemeyen arkadaşları sabahı köründe topluyorlar." dedi.

Toplantına Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten CHP liderinin gündeminde 3 hafta önce Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası vardı.

Kartalkaya yangın faciası

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

* Özel, o günden bugüne hiçbir şey olmadı. Mutlaka bütün sorumlular ortaya çıksın. 21 gün oldu ve bir gerçekle karşı karşıyayız. O gün yangın oldu. 6 saat boyunca 10 kişi hayatını kaybetti. Benim Belediye Başkanım 66 kişi olduğunu söylüyordu.

* 78 kişinin hayatını kaybettiği yerde Kongre mi yapılır? Ama acelesi var. (Erdoğan) Beyefendi, Kürşad Zorlu'ya rozet takacak. Rakamı rozeti takana kadar bekledi.

* Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Yüce Divan'a gideceğiz.

Sahte alkolden hayatını kaybedenleri gündeme getirdi

* İstanbul'da 71 kişi, Ankara'da bir haftada 39 kişi toplam 110 kişi kaçak içki içip, metonollü alkolden dolayı hayatlarını kaybettiler.

* Bu konuda defalarca komisyon kurulması dile getirildi. Geçen yıl sadece 500 kişi öldü. Bu konunun araştırılmasını istememenin hiçbir mantığı yok.

* Hükümete dokunmayacaksa komisyon kuruluyor. Bu hafta yine gideceğiz, yine kaçacaklar.

* Bu ölümlerin bir ucunda yoksulluk, bir ucunda ağır vergiler var. Bu vergi ideolojik vergidir. Meseleye ideolojik yaklaştıkları için hırsla vergi alıyorlar. Böyle olunca insanlar kaçak alkole yöneliyor. Kimi kör kalıyor, kimi hayatını kaybediyor.

* ÖTV'yi 2006'dan beri 55 kat artırdılar. Ölenlerin veballeri boyunlarınadır.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü

* 6 Şubat büyük depremin büyük acılarını bir kez daha yaşadığımız felaketin yıl dönümüydü. Biz Milletvekillerimizle 11 ildeydik. Orada duyduklarımızdan utandık.

* Bir depremzede, "Ben işsizim, ben o eve geçsem 800 TL aidatı var. Nasıl ödeyeceğim?" diyor.

* AFAD, depremden hemen sonra 707 bin kişiyi konteynera yerleştirdik dediler. Bugün 395 konteyner kentte 649 bin kişi yaşıyor diyorlar. İki yıl sonunda 700 bin kişiden 58 bin kişi kurtulmuş konteynerdan. Yüzde 10'unun altında. Hani yüzde 30'u konuta geçti?

* Depremin yıl dönümünde beşli çeteye plaket verdi. Erdoğan'ın anma etkinliği budur.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem bölgesinde konteynerlara gitmeyi teklif etti.

Diyanet'in fitre açıklaması

* Ülkeyi bu talan düzeninden kurtarmaya söz veriyoruz.

En yakıcı sonunun enflasyon olduğunu biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı, emeklilere ve asgari ücretlilere fitre verilebileceğini söyledi. Yani 10 çalışandan 6'sının filtreye muhtaç olduğunu söyledi.

* Emekçiler hakkınızı alacaksınız. Yanınızda CHP'yi bulacaksınız.

Şaibeli Kurultay açıklaması

* Dosya, iftira atanın yargılandığı dosya. Bursa'dan dosyayı Ankara'ya çekmişler. Size işin aslını söyleyeyim. Saray'ın bir medya planlaması var. Dün akşam planlanan, Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun zirvesinden kaos çıkmasıydı ama yaşanan bu.

* CHP'de krizden, CHP'de şaibe kurultay yalanına çevirdiler bu işi. Erdoğan birkaç kez bunu söylemiş, ben girer miyim bu çukura?

Üçlü Zirve

* Önemli bir toplantı yaptık. Toplantıdan çektiğimiz fotoğrafı gördünüz. O gülen yüzlerin olduğu fotoğraftan bile kriz çıkarmayı başardılar.

* Türkiye'de umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmamasına dair fikir birliğine vardık. Mansur Yavaş, ön seçime girmeyeceğini söyledi. "Elbette partimizin üyelerinin vereceği karara saygılıyım" dedi.

Ön seçim takvimi

* Ön seçim süreciyle ilgili nihai kararı verdik. Belirlenen seçim takvimine göre, 11 Şubat 2025 bugün kararın alınması ve ilanıyla birlikte, takvimin birinci günüdür.

* Takvimin tüm detayları basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Ancak ben iki kritik tarihe dikkat çekmek isterim.

* Bunlardan birincisi 28 Şubat cuma günü saat 17.00'ye kadar Türkiye'yi yönetecek bir sonraki Cumhurbaşkanının belirleneceği ön seçimin seçicisi, seçmeni olmak isteyen Türkiye'nin başta bütün gençleri ve tüm Demokratları Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını belirlemek için görev almak üzere yapılacak seçimde oy kullanmaya davet ediyorum.

* Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçimle belirleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.