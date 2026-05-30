Özgür Özel, Güvenpark'ta halka seslendi

Mutlak butlan kararı ile CHP yönetiminden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki bayramlaşma öncesinde Güvenpark'ta vatandaşlara ve partililere hitap etti:

- Sizi anlıyorum, öfkenizi anlıyorum ancak bugün öfke sözleri değil umudu yükseltmenin, iktidar yürüyüşünü başlatmanın günüdür.

- Partimiz kurulduğu günden beri tarih boyunca Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi.

- Partimiz kapatıldı, genel başkanlar hapse atıldı. Bu partiye her kötülük yapıldı ama hiç kimsenin gücü CHP'ye yetmedi.

- Tarihte ilk kez cumhurbaşkanlığında bir partinin genel başkanı otururken, 24 yıl boyunca her seçimi kazanmışken, hiç seçim kaybetmemişken, bu ses, CHP'nin iktidar umuduna, cumhuriyetin en büyük kazanımı sandığa müdahale etmekte, seçilen genel başkanı değiştirip atama yapmaya kalkmaktadır.