Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Dün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel’in kullandığı sözler sebebiyle ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Böylece Özel hakkında aynı konuya ilişkin ikinci bir adli süreç başlatılmış oldu.

Özgür Özel ne demişti?

Söz konusu soruşturmalar CHP'nin dün Gaziosmanpaşa’da düzenlediği mitingde yapıldı. Özel burada yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Görevlendirdiği kişiler darbeyi asker üniformasıyla değil, savcı cübbesiyle yapmaktadır. Bu darbeye direneceğiz. Arkadaşlarımızı kolunda polisle itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Dün o görüntüler Türkiye'yi 60, 70, 80 yıl geriye götürmüştür. Görüntülerin talimatını kim verdiyse bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurduğunu görene kadar bana huzur yok. Savcı sert kayaya çarptın oğlum! Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Erdoğan'a söylüyorum, AK Parti'de aklını başına toplayacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü, alın bunu buradan."