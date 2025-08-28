Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni bir soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle harekete geçti. Bu kapsamda Özel hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından resen soruşturma açıldı.

Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri Özel, mitingde yaptığı konuşmada Gürlek'e seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer, 'hukuk insanıyım' diyorsan, 'yolsuzluğun peşindeyim' diyorsan, 'namusum var, ben herkese eşit davranırım' diyorsan, hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim. Çağırınca gelen Ekrem İmamoğlu'nun avukatına 'kaçma şüphesi var' diyen, kaçarken yakalanana 'ev hapsi yeter' diyen Akın Gürlek'e soruyorum; sende şu kadar namus varsa niye yaptığını açıklarsın. Senin alnını karışlayacağım."

Daha önce de soruşturma açılmıştı

Özel hakkında geçtiğimiz ay da bir soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 5 Temmuz'daki MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle Özel hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla resen soruşturma açıldığını duyurmuştu.