CHP lideri Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında Düzce'de vatandaşlarla bir araya geldi.

İBB’ye yönelik "mali suçlar" gerekçesiyle gerçekleştirilen soruşturmada 5. dalga operasyonu başlamış bugün 4 ayrı soruşturma kapsamında 7 ayrı suç iddiası ile 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özel, düzcede yaptığı konuşmada bu operasyonlara tepki gösterirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okudu.

Özel'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

* 18 Mart'ta Ekrem Başkan iftar sofrasındayken sırf aday olamasından diye İstanbul Üniversitesi'nden iptal ettirdiler.

* İptale direnen dekana, hocalara teşekkür ediyoruz.

* Hatırlatmak isterim ki Erdoğan, İBB Başkanı iken Ekrem İmamoğlu'na atılan bu iftiraların her birine muhataptı ve yargılandı. Rüşvetten, irtikaptan, ihaleye fesat karıştırmadan, terör örgütüne yardım etmekten yargılandı. Yargılamayı bir gün bile tutuklu yapmadılar.

* Dünün mağduru Erdoğan, bugünün zalimi olmuştur.

* Ekrem Başkandan bir suçlu yaratılmaya çalışılıyor. Biz de inatla direniyoruz.

* Bu partiye bu partinin cumhurbaşkanı adayına, partinin adayı olmaktan çıkmış 15 buçuk milyon oyla Ekrem İmamoğlu'na, partinin genel başkanına kumpaslar kurmaktadırlar. Karşılarında bir kelime eksik konuşacak kimse yoktur. Bilirim ki biz bir santim eğilirsek bunlar millete diz çöktürecek. Buna izin vermeyeceğiz.

* Bugün 6'ya 10 kala il başkanının telefonuyla uyandım ve yeni bir operasyon dalgasından haberdar olduk. Operasyonları cumartesi yapıyorlar niye? Borsa düşmesin, dolar uçmasın diye.

* Yaptığın iş hukuki olsa hafta sonu sabahın köründe bu operasyonları yapmazsın.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu

Özgür Özel ve Mansur yavaşın konuşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

Düzce CHP İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'nın okuduğu mesaj şöyle:

"- Hiç umutlanmasınlar. Bizi istedikleri kadar suç örgütü olarak yaftalasınlar. Vatandaşın bu iftiralara karnı tok.

- İmamoğlu bu fırsatçıları dört kere yendi, daha da yenmeye devam edecek.

- Şimdi koltuk altlarından gidiyor diye hukuk kisvesi altında akla hayale gelmedik hilelere başvuruyorlar. Hodri meydan.

- Madem yargı mekanizması elinizin altında bir an önce iddianameyi hazırlatın. Dökün ortaya her şeyi.

- Bu israfçılar da biliyor ki ortada ne suç var ne suç örgütü. Alnımız ak, başımız dik.

- Bana hapishanede görüş yasağı bile uyguluyorlar."