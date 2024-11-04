Özgür Özel Mardin'den seslendi: Kayyum siyasetinden vazgeçin!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Söz bitmesin, söz kıymetlidir, önemlidir, kardeşliktir, her zaman çözümdür. Sözsüz çözüm olmaz. Buradan Türkiye siyasetindeki tüm aktörlere çağrıda bulunuyorum, bu yanlışlardan dönün, bu kayyum meselesinde ileri adım atmayın, aksine geri adım atın." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından kente gelen Özel, belediye binası önünde, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüştü.

Burada toplanan partililerle de görüşen Özel, belediye binası girişindeki parti otobüsünden yaptığı konuşmada, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve partililerle Mardin’e geldiklerini belirtti.

"İlla da eşitlik, kardeşlik illa da barış demeye geldik." diyen Özel, şöyle devam etti:

"Ahmet Türk, 50 yıl önce ben doğmadan siyasette olan bu kişi, Türkiye siyasetinde diyaloğu, barışı, kardeşliği temsil eden, çatışma yerine barışı savunan, hepimize bu konuda önderlik eden bir barış güvercinidir. Kayyumu nereye atarsan ata, Hakkari'de, Esenyurt'ta, Halfeti'de, Batman'da, burada da yanlıştır. Hem bir yandan dönüp adına sorun demediğin bir şeye çözüm arayacağına ikna edeceksin hem de 'Türkiye'de siyasette barışı kim savunur?’ denildiğinde akla gelen ilk ismin, halkın neredeyse yüzde 70 iradesiyle verdiği kararına, desteğine rağmen orada kayyum siyaseti yapacaksın."

"Söz bitmesin, söz kıymetlidir, önemlidir"

Demokraside sözün kıymetli olduğunu, söz söylenebilmesi gerektiğini dile getiren Özel, "Bugün haberi gördüğümde dedim ki, artık sözün bittiği yerdeyiz. Bir kez daha uyarıyorum, söz bitmesin, söz kıymetlidir, önemlidir, kardeşliktir, her zaman çözümdür. Sözsüz çözüm olmaz. Mardin seçimde sözünü söylemiş, o sesi kısmayın, o sesi susturmayın, o sözün temsilcilerine bu zulmü yapmayın. Buradan Türkiye siyasetindeki tüm aktörlere çağrıda bulunuyorum, bu yanlışlardan dönün, bu kayyum meselesinde ileri adım atmayın, aksine geri adım atın." diye konuştu.

Özel, “Kürt gencinin de Türk gencinin de hayalini bu ülkede kurmasını, omuz omuza halaya durmasını, bu ülkeyi nasıl ki dedeleri birlikte kurtardı, torunlarının da bu ülkede kardeşçe ve eşit yaşamasını savunuyoruz, bunun arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da görevden uzaklaştırma kararlarının bölgede karşılığının olmadığını savunarak "Seçimde kayyum politikanız, inkar politikanız kaybetti. Şimdi seçimde kaybettiğiniz buraları hileyle, yalan yanlış yargı kararlarıyla gasbetmeye çalışacaksınız. Söz veriyoruz sizlere, sizin iradenizi yok sayanlara asla geçit vermeyeceğiz. Sokakta, Meclis'te, yaşamın her alanında, emekçilerle, yoksullarla, ezilenlerle birlikte bu talancı, bu savaşsever, bu kayyumcu zihniyeti inşallah el birliğiyle göndereceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ile partililer belediye önünden ayrıldı.