Özgür Özel Mersin'de: Tantuni üzerinden asgari ücret eleştirisi yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Özel, bugün yaptığı açıklamada saat 15.00’te büyük bir sürpriz açıklayacağını söylemişti. CHP lideri sürprizini açıkladı ve emeklilerle asgari ücretlileri iktidara karşı kırmızı kart göstermeye davet etti.

"Kırmızı kart göstermeye davet ediyorum"

Konuşmasında iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştiren CHP lideri, Türkiye’deki emeklileri, asgari ücretlileri iktidara karşı kırmızı kart göstermeye davet etti:

"31 Mart seçimlerinde, bugün iktidarı uyarmanın, iyi belediye başkanı seçmenin, iktidara, ‘aklını başına al’ demenin, sarı kart göstermenin zamanı demiştim. O gün sarı kart gösterdiniz Tayyip Bey anlamadı.

Sizin sesinizi duydu mu? Peki bu verdiği maaşla, 14 bin 500 lirayla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. Hazır mısınız? Mersin’den başlıyoruz ve bütün Türkiye’deki emeklileri, asgari ücretlileri tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye devam ediyorum"

"155 adet tantuni alınabiliyorken, şimdi 92 adet alınıyor"

Özel, konuşmasında tantuni üzerinden alım gücü hesabı da yaptı. 2024 asgari ücretiyle 155 adet tantuni alınabildiğini söyleyen CHP lideri, bu seneki asgari ücretle sadece 92 adet tantuni alınabildiğini şöyle anlattı:

"Tantuni geçen sene 110 liraydı doğru mu? Bu sene tantuni kaç para oldu? 240 lira oldu, doğru mu? Geçen sene tantuni 110 lirayken, askeri ücret 17 bin lirayken, 155 tantuni alıyordu.

Bu sene asgari ücret 22 bin 104 TL, tantuni 240 TL. 92 tantuni alınıyor. 155'ten 92'ye düşmüş.

En düşük emekli maaşı alan birisi tantuniciye geçen sene gitse 90 tantuni alıyordu. Bu sene 60 tantuni alıyor. 90'dan 60'a düşmüş Mersinlinin tantuni hesabıyla alım gücü.

Altını beğenmedin gittik fındıktan yaptık. Onu beğenmedin Gaziantep'te fıstıktan yaptık. Malatya'da kayısıdan yaptık. Manisa'da üzümden yaptık. Kars'a gittik cağ kebabından yaptık. Mersin'e geldik tantuni hesabında da sınıfta kaldın Tayyip Erdoğan. Sınıfta kaldın."

"Mersin, 450 bin depremzedeyi kentte misafir etti"

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depreminden sonra yaklaşık 450 bin depremzedeyi kentte misafir edip onlara barınma imkanı sağladı. Deprem sürecinin ardından vatandaşlara öncelikle manevi, daha sonrasında da maddi olarak sahip çıkıldı. Bu süreçte Mersin'in merkezi hükümetten 1 lira ek kaynak alamadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dünyadaki çeşitli kuruluşlardan depremzedeler için kaynak buldu. Bir imza atıp, bu kaynağı serbest bırakıp kullanılmasına da izin vermediler."

Vahap Seçkin'e övgü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçkin'in çalışmalarından övgüyle bahseden Özgür Özel, Seçkin'e ithafen şunları söyledi:

"Türkiye'de rekor kırarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazandınız. Her 2 kişiden 1'inin oyunu almak belediyecilikte çok zor bir iş iken, siz yüzde 60 sınırında oy aldınız. Bunu bir ittifakla yapmadınız, bir partinin adayı olarak yaptınız. Ama fiilen büyük bir ittifakı, 'Mersin İttifakı'nı hayata geçirdiniz. Mersin'deki tüm siyasi görüşlerden, tüm sosyolojilerden seçmenlerin büyük bir desteğiyle bu göreve yeniden seçildiniz."

"Mersin'deki durumumuz çok olumlu"

CHP lideri Özel, Mersin'de bundan sonraki hedeflerinin, genel seçimlerde CHP'yi açık ara farkla birinci parti yapmak ve Meclis'teki milletvekili sayısını da iki katına çıkarmak olduğunu kaydetti. Özel, "Bunu başaracağımıza da inanıyoruz. CHP için bugün anketlerde Mersin'deki durumumuzu çok olumlu gösteriyor. Bundan sonra da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk yerel seçimlerindeki rekorunu, ilk genel seçimlerde de Mersin'den bekliyoruz" dedi.