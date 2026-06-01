Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imzaya ulaştı

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21 Mayıs'ta 'mutlak butlan' kararı vermesi ile CHP yönetiminden uzaklaştırılan Özgür Özel, delegelere 'Olağanüstü Kurultay' çağrısı yapmıştı.

Sabah saatlerinde başlayan imza toplama sürecinde ilk günden 600 imza toplanarak yeterli çoğunluğa ulaşıldı. Kurultay talebini içeren dilekçeler sürecin sonunda toplu halde CHP Genel Merkezine gönderilecek.

İlk imza Kayseri'den

Sabah saatlerinde kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "İlk imza 'Siftahı Kayseri'den bereketi Allah'tan' notu ile geldi. Geçen kurultayda bize oy vermeyen ve bize sert muhalefet eden bir arkadaşımızdan geldi" dedi.

Öte yandan mahkeme kararıyla parti yönetimini devralan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın en kısa sürede toplanacağını söylese de net bir tarih vermemişti. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise 163 delegenin adının soruşturma dosyalarında yer aldığını savunarak "Bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı olabilir?" ifadelerini kullandı.