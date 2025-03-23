Özgür Özel ön seçimdeki oy sayısını açıkladı, erken seçim çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Üyelerimizden sandığa katılım oranı açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir. Dayanışma sandıklarında kullanılan oy 13 milyon 211 bindir. Buradan Recep Tayyip Erdoğan ve ittifak ortaklarına sesleniyorum. Hodri meydan, erken seçim kararının alınmasıyla Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile yarışabilecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde konuşma yaptı.

Kullanılan oy 13 milyon 211 bindir

Cumhurbaşkanı ön seçiminde kullanılan oy rakamlarını açıklayan Özel, "Üyelerimizden sandığa katılım oranı açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir. Dayanışma sandıklarında kullanılan oy 13 milyon 211 bindir. Buradan Recep Tayyip Erdoğan ve ittifak ortaklarına sesleniyorum.

Erken seçim çağrısı

Hodri meydan, eğer bu hafta biz bu meydanla yarışabiliriz, Ekrem İmamoğlu ile yarışabiliriz diyorlarsa erken seçim kararının alınmasıyla Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile yarışabilecektir.

Ekrem İmamoğlu ise sosyal paylaşım sitesi X'te şu açıklamayı yaptı: